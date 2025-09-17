На севере Якутии найдены древние захоронения с конем

В Верхоянском районе бульдозеристы при строительстве дамбы случайно обнаружили древние якутские захоронения с конем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Управления по охране объектов культурного наследия республики Николай Макаров.

"Очень далеко и очень трудно проводить работы в тех краях, но наши коллеги-археологи уже готовы выехать туда!", - написал он.

Николай Макаров рассказал контент-партнеру "РГ" ЯСИА, что находка, предположительно, - древнее языческое захоронение якутов до 18-го века. По информации работников, на том районе может быть несколько погребений, а также место жительства коренного народа того времени.

