В астероиде Рюгу нашли следы воды

В недрах астероида Рюгу когда-то текла вода, заявили японские ученые. Они выявили необычные свойства в образцах космического камня. Открытие позволит лучше понять, как вода могла появиться на нашей планете.

© mir24.tv

Астероид Рюгу шириной около 9 тысяч метров делает полный оборот вокруг Солнца каждые 474 дня. Его траектория приблизительно совпадает с земной. Он считается потенциально опасным, хотя вероятность его столкновения с Землей расценивается как очень низкая.

В 2018 – 2019 годах Рюгу «посетила» японская автоматическая станция «Хаябуса-2». Зонд собрал образцы породы, которые в 2020 году были доставлены на нашу планету.

В ходе нового исследования ученые выявили в них химические сигнатуры, которые могут объясняться только влиянием текущей воды. Так, команда проанализировала радиоактивные изотопы лютеция (Lu-176) и гафния (Hf-176) и обнаружила аномально высокое содержание Hf-176. По мнению авторов научной работы, это связано с тем, что жидкая вода в древности просто смыла большую часть лютеция. Процесс мог начаться уже вскоре после формирования астероида.

Наиболее вероятной причиной появления воды назвали столкновение с более крупным астероидом. Оно раскололо скалу и растопило заключенный в ней лед, после чего жидкая вода стала просачиваться сквозь породу.

Ученые пришли к выводу, что астероиды способны удерживать воду в замороженном состоянии в течение миллиарда лет – гораздо дольше, чем предполагалось. Возможно, именно они сыграли ключевую роль в появлении воды на Земле, доставив ее на поверхность планеты в значительных количествах, сообщает Nature.

Ранее на орбите Земли заметили ранее неизвестный квазиспутник. Он отличался небольшим размером. По мнению ученых, он следовал за нашей планетой в течение десятилетий.