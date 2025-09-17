Правительство поручило развивать в России технологию "человек на чипе"

Система скрининга лекарств с использованием модели "человек на чипе" будет создана в России, она позволит тестировать препараты на клетках, имитирующих работу человеческого организма. Задача утверждена постановлением правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Модель включили в программу развития генетических технологий на ближайшие годы. Как предполагается, с помощью "человека на чипе" ученые смогут быстро и эффективно тестировать множество биологических и химических веществ, чтобы выявить наиболее перспективные для разработки лекарств.

Технология "человек на чипе" основана на биоинженерии. В ее основе - чип, внутри которого по микроканалам проходят питательные растворы, а на поверхностях выращиваются живые клетки. Модель поможет отойти от проверки лекарств на животных, а также от пробирочных испытаний, потому что благодаря ей создается более естественная среда (тесты на отдельно взятых культурах не позволяют оценить эффект для целого органа или даже организма).

В России уже есть разработки на базе этой технологии. Летом этого года исследователи НИИ пульмонологии ФМБА России создали "легкое на чипе". Авторы в том числе оценивают воздействие экстремального арктического климата на легкие. Ученые ожидают, что результаты будут полезны для глубоководных водолазов и работы в Арктике. Также уже созданы подобные системы печени, почек и кишечника.