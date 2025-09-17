Российские ученые раскрыли причину самовозгорания каменного угля

Биологи связали самовозгорание угля с деятельностью хемосинтезирующих бактерий.

Биологи Томского государственного университета (ТГУ) установили, что самовозгорание каменного угля происходит из-за деятельности хемосинтезирующих бактерий. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Ученые исследовали пробы угля с различных месторождений и обнаружили, что определенные микроорганизмы повышают температуру в угольных залежах, вызывая возгорание.

По словам научного сотрудника лаборатории геохимии и рудогенеза Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (Чита) Романа Филенко, подземное горение углей встречается на многих месторождениях мира. Ранее считалось, что самовозгорание происходит из-за увеличения доступа кислорода к угольному пласту. Однако биологи ТГУ выяснили, что ключевую роль играют бактерии.

Летом 2025 года ученые отобрали пробы с Черновского месторождения в Забайкалье. Ранее они уже исследовали бактерии, обнаруженные на Алтае, в Бурятии и Новокузнецке. Хемосинтезирующие бактерии окисляют пирит и сульфиды железа, которые присутствуют в угольных пластах. Когда в пласты через трещины поступают кислород и вода, начинаются биохимические реакции, выделяющие тепло.

Заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карначук отметила, что проблему самовозгорания можно решить двумя способами: прекратить доступ кислорода и воды или использовать бактерицидные вещества. Эти методы могут снизить финансовые потери и экологический урон от угольных пожаров.

Явление хемосинтеза открыл российский микробиолог Сергей Виноградский. Он выяснил, что серо— и железоокисляющие бактерии используют серу и железо для синтеза органических веществ из углекислого газа. Эти бактерии также применяются при добыче ценных металлов из руд.