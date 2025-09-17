Российские ученые нашли способ упростить анализ графена

В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что российские ученые совместно с коллегами из Франции, Германии и Японии разработали новый теоретический метод для анализа свойств графена и других углеродных наноматериалов. Этот подход значительно упрощает прогнозирование их характеристик без сложных вычислений.

Суть метода заключается в использовании модели трёхшагового случайного блуждания частицы. Воображаемая частица перемещается в случайных направлениях внутри атомной решётки, что позволяет вычислять спектральные свойства материалов при помощи простых математических операций.

Такой способ анализа особенно важен для изучения различных модификаций углеродных структур, от строения которых зависят их физико-химические свойства. Исследователи предполагают, что метод может быть применён не только к графену, но и к фуллеренам — сферическим углеродным молекулам.

Как отметил исследователь Виктор Бухштабер, если гипотеза о структурном подобии крупных фуллеренов графеновой решётке подтвердится, это откроет новые возможности для упрощённого анализа целого класса наноматериалов.