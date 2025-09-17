В Шанхайском зоопарке запретили показывать шимпанзе видео со смартфонов

Запрет связан с заботой о здоровье и зрении животных

Администрация Шанхайского зоопарка ввела новое правило: посетителям больше нельзя показывать шимпанзе видеоролики со смартфонов. Запрет распространяется на все короткие видео, в том числе из TikTok и других платформ.

По информации SCMP, решение принято из-за опасений за здоровье и зрение животных. В центре внимания оказался шимпанзе по имени Дин-Дин — он полюбился посетителям своей любопытностью и интересом к коротким роликам. Однако сотрудники зоопарка считают, что чрезмерное увлечение цифровыми видео может негативно повлиять на поведение и зрение шимпанзе.

Администрация зоопарка официально запретила гостям демонстрировать шимпанзе видеоконтент со смартфонов. Это решение призвано защитить животных от потенциального вреда.