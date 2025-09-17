Apple выпустит четыре 2-нм процессора

К 2026 году Apple планирует выпустить сразу четыре процессора, созданных по 2-нм техпроцессу. Два из них — A20 и A20 Pro — предназначены для iPhone 18 и, как ожидается, будут использовать новый формат упаковки WMCM. Эта технология позволяет объединять процессор, графику, память и другие компоненты в более компактном корпусе, что повышает производительность и снижает энергопотребление.

Ранее сообщалось, что Apple зарезервировала почти половину стартовой мощности производства TSMC. Такой шаг объясняется не только необходимостью обеспечить выпуск чипов для смартфонов, но и планами применить новые разработки в других устройствах компании.

Помимо A20, обновление получат и ноутбуки MacBook Pro — они будут оснащены процессорами серии M6. Также в 2026 году ожидается новый Apple Vision Pro с сопроцессором R2, выполненным на том же 2-нм техпроцессе.