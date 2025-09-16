В эфире УВБ-76 в 13:07 прозвучало сообщение «глиссер», а в 16:07 «препарат».

В Нижегородской области прошла фаза российско-белорусских учений «Запад-2025». Их цель — проверка возможностей двух стран обеспечить военную безопасность Союзного государства, а также готовность к отражению возможной агрессии.

«Радиостанция Судного дня» неожиданно передала 19 слов за один день

Сегодня Владимир Путин на нижегородском полигоне наблюдал за манёврами. Глава государства осмотрел образцы вооружений и специальной военной техники, задействованных в ходе СВО.