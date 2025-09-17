Археологи: уже 40 000 лет назад люди ловили тунца и акул в океанских водах

Исследование, проведенное международной группой ученых, подтверждает, что 40 000 лет назад жители островов Юго-Восточной Азии активно осваивали морские пути, используя рыболовные снасти и строя лодки, пишет Еarth.com.

Органические материалы, например, канаты и лодки, со временем разлагаются, и прямые доказательства крайне редки. Однако археологи нашли косвенные свидетельства — каменные орудия, кости рыб и микроизнос на инструментах, которые подтверждают высокий уровень мастерства древних моряков.

Ричзар Фуэнтес из Университета Атенео де Манила (Филиппины) и его коллеги исследовали каменные орудия, связанные с обработкой растений, строительством лодок и изготовлением канатов. Используя методы трасологии, ученые изучили следы износа, связанные с мореплаванием.

Они обнаружили, что каменные инструменты использовались для обработки растительных волокон, которые потом превращали в канаты и сети, применявшиеся в рыболовстве и строительстве водного транспорта. Эти материалы также использовались для создания швов на лодках и рыболовных снастях.

Мореплавание в те времена требовало планирования и подготовки. Древние жители Юго-Восточной Азии не были случайными пассажирами на течениях, а планировали маршруты, что подтверждают найденные инструменты и археологические находки. Тимор, Филиппины и другие острова региона были частью сложной сети, требующей сложной навигации. Археологи считают, что местные жители вели организованный труд и координировали строительство лодок.

В Восточном Тиморе были найдены древнейшие рыболовные крючки, датируемые временем в 23 000-16 000 лет назад. Эти крючки свидетельствуют о целенаправленной рыбалке. Также были обнаружены более 38 000 костей рыбы от 2843 видов, датируемые временем в 42 000 лет назад, среди которых есть виды, обитающие в глубоких водах, далеко от рифов.

Исследования на Филиппинах и в пещерах Миндоро показывают, как прибрежные сообщества управляли рифами и глубоководными зонами. Собирательство растительных волокон и переработка их в прочные канаты и нити отражают мастерство древних жителей в строительстве лодок и подготовке рыболовных снастей.

Обсидиан, перемещавшийся между островами Индонезии и Восточным Тимором, подтверждает наличие устойчивых контактов и регулярных путешествий. Это указывает на осознанные поездки и социальные связи, а не случайные дрейфы.

Эти открытия заставляют пересмотреть существующие представления о раннем освоении морских путей. Они показывают, что древние люди не только создавали инструменты и лодки, но и занимались командной работой, что требовало разделения труда и организации.

Знания о миграциях, торговле и социальной структуре островных народов Юго-Восточной Азии открывают новые горизонты для археологов. Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

