В Петербурге создали прототип робота-экскурсовода

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) сообщили, что специалисты вуза разработали интеллектуального диалогового робота. Он предназначен для проведения экскурсий и ответов на вопросы посетителей в режиме реального времени.

© Ferra.ru

Робот оснащён системой искусственного интеллекта, которая позволяет ему адаптировать маршрут и содержание экскурсии под интересы конкретной группы. Он способен распознавать речь, синтезировать голос и свободно ориентироваться в помещении.

Как отмечают разработчики, традиционные экскурсии часто ограничены графиком гидов, языковыми барьерами и стандартным подходом. Новый робот призван решить эти проблемы, обеспечивая персонализированный сервис и круглосуточную доступность.

Внедрить разработку планируется в музеи, аэропорты, вокзалы, торговые и выставочные центры. В настоящее время проект существует в виде лабораторного прототипа.