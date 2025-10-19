Может ли внеземная жизнь существовать в Солнечной системе?

Ученые ищут внеземную жизнь в далеких уголках вселенной, но что насчет нашей Солнечной системы? Может ли инопланетная жизнь существовать на планетах, которые, в космических масштабах, находятся совсем неподалеку? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Короткий ответ — да, теоретически, в нашей Солнечной системе есть несколько потенциальных мест, где может обитать жизнь, и ученые активно их изучают.

Например, хотя на Марсе пока не нашли «зеленых человечков», вполне вероятно, что в прошлом на этой планете была как минимум микробная жизнь. На данный момент Марс — высушенная пустыня, но благодаря работе марсоходов мы знаем, что в далеком прошлом на нем была вода. Помимо этого, аппарат Perseverance собрал коллекцию любопытных образцов породы и скал, которые должны вернуться на Землю в ходе миссии Mars Sample Return. Она находится на стадии планирования под эгидой NASA и ЕКА.

По меньшей мере один образец, найденный Perseverance, обладает качествами, которые гипотетически подходят под индикатор древней микробной жизни. А если образцы получится успешно доставить на Землю, то специалисты смогут изучить их во всех подробностях и ответить на множество вопросов.

Венеру часто называют «близнецом Земли», но в реальности эта планета, пожалуй, не первая точка интереса, где стоит приниматься за поиски внеземной жизни. Температура на поверхности Венера достаточно высокая, чтобы расплавить свинец, а среднее атмосферное давление в 90 раз превышает земное. Кроме того, планета обернута в плотные облака, преимущественно состоящие из серной кислоты — крайне едкой субстанции, которая на Земле, при смешивании с водой, превращается в кислотный дождь.

При этом, несмотря на враждебные условия, микробы-экстремофилы могут выжить в атмосфере Венеры — там, где температура и давление не такие убийственные. Для этого MIT подготавливает миссии Morning Star, которые совершат полет к Венере, чтобы забрать образцы облаков планеты и вернуть их на Землю для анализа. И тут же стоит упомянуть, что в 2020 году вероятное обнаружение газа фосфина в облаках Венера было центром большого скандала в научной среде. Он стал неожиданной находкой, потому что большинство химических процессов, приводящих к выработке фосфина, проходят с участием живых организмов — или экстремального давления в газовых гигантах.

Наконец, чуть дальше в Солнечной системе, на орбитах Сатурна и Юпитера, есть спутники, где тоже потенциально могут быть признаки жизни — а именно, Энцелад и Европа. Под ледяной поверхностью первого находится огромный океан, и планета постоянно выбрасывает столпы соленой воды в космос. А 2023 году исследователи нашли на Энцеладе фосфаты — то есть, теперь там технически есть все необходимые компоненты для развития жизни.

Европа — похожий ледяной мир, и на нем тоже есть подземный океан. Огромные силы притяжения Юпитера придают спутнику энергию, необходимую для подпитки геологических процессов. На данный момент специалисты полагают, что это — главная причина, по которой океан Европы достаточно теплый, чтобы пребывать в жидком состоянии. К тому же, взаимодействие соленого океана и скалистого рельефа может обеспечить существование жизни, похожей на ту, что обитает у гидротермальных источников на Земле.