Учёные: понедельник — действительно “день тяжёлый” для мозга и тела

Согласно медицинской статистике, по понедельникам выше уровень стресса, тревожности и даже самоубийств по сравнению с другими днями. Риск внезапно умереть от проблем с сердцем в этот день тоже повышается - аж на 19%. Исследователи решили пойти ещё дальше и узнать, как в долгосрочной перспективе влияет на наше здоровье стресс в начале недели.

Недавно учёные выяснили, что у людей, которые сообщали о чувстве тревоги по понедельникам, в течение нескольких месяцев была повышенная активность системы реагирования организма на стресс. Причём этот эффект сохранялся даже у пожилых, которые не работают.

В рамках новой работы специалисты изучили Английское лонгитюдное исследование старения (ELSA), в которое входили более 10 000 взрослых в возрасте 50 лет и старше в Англии.

Было обнаружено, что у пожилых людей, которые сообщали о тревожности по понедельникам, уровень кортизола (гормона стресса) в образцах волос, собранных через два месяца, был в среднем на 23% выше, чем у тех, кто испытывал это чувство в другие дни. Наиболее выраженной эта связь оказалась у участников с самым высоким уровнем кортизола.

И наоборот: если люди испытывали тревогу в другие дни недели, то уровень гормона стресса у них не повышался в долгосрочной перспективе. И это не зависело от того, работает человек или нет: у пенсионеров, страдающих от тревоги по понедельникам, тоже кортизол был повышенным.

Это значит, что для некоторых из нас хандра в понедельник - не просто плохое настроение, а серьёзный стресс, который может повлиять в будущем на здоровье.

