OpenAI запустила GPT-5-Codex для программистов

OpenAI официально представила GPT-5-Codex — специализированную версию GPT-5 для программистов.

Новый ИИ ориентирован на задачи разработки ПО: написание кода, тестирование, рефакторинг и код-ревью. В бенчмарках модель показала 74,5 % успешности, а в рефакторинге её эффективность выросла с 33,9 % у GPT-5 до 51,3 %.

При этом GPT-5-Codex умеет динамически распределять вычислительные ресурсы: простые задачи решает в разы быстрее (используя на 93,7 % меньше токенов), а для сложных тратит больше времени на рассуждения и проверку.

Модель уже встроена в Codex CLI, IDE-расширения, облачную среду Codex, GitHub и iOS-версию ChatGPT, а в будущем появится и в виде API.

OpenAI подчёркивает, что Codex теперь способен анализировать большие кодовые базы и выявлять критические ошибки ещё до релиза.

Дополнительно появилась поддержка работы с изображениями — диаграммами, скриншотами и интерфейсными макетами. Обновлённая инфраструктура ускоряет настройку окружений и выполнение задач до 90% быстрее.

OpenAI позиционирует GPT-5-Codex как шаг к превращению Codex в полноценного виртуального члена команды разработчиков.