Почему ИИ чат-боты потребляют так много электричества?

ИИ чат-боты потребляют огромные объемы энергии. В 2023 году на дата-центры, используемые для обучения и обработки ИИ, пришлось 4,4% от всего потребления электричества в США. А в целом по миру на долю ИИ приходится 1,5% глобального энергопотребления — и к 20230 году эта цифра сильно возрастет. Портал livescience.com рассказал, почему.

© Unsplash

Ответ кроется в истинных масштабах развертки ИИ. А точнее, в двух элементах языковых моделей, потребляющих большие объемы энергии: обучение и получение выводов.

Для обучения ИИ чат-ботов крупным языковым моделям дают огромные базы данных — чтобы искусственный интеллект смог научиться распознавать и предсказывать паттерны. В этой сфере царит мнение, что «чем больше — тем лучше»; чем больше языковая модель, тем больший объем данных она сможет обработать — и тем лучше ИИ сможет работать.

Но проблема в том, что модели разрослись до таких масштабов, что они больше не помещаются на одной видеокарте (или GPU). Они не помещаются даже на одном сервере. Для контекста, один сервер Nvidia DGX A100, по некоторым подсчетам, потребляет до 6,5 кВт электричества. Обучение языковой модели обычно требует нескольких серверов, и на каждом, в среднем, стоит восемь GPU, непрерывно работающих неделями или месяцами. Итого обучение пожирает немыслимо много энергии. Если верить аналитикам, обучение модели GPT-4 от OpenAI сожгло 50 гигаватт-часов энергии — этого хватило бы, чтобы обеспечивать светом большой город на протяжении трех дней.

Получение выводов тоже потребляет много энергии. На этой стадии ИИ чат-боты обрабатывает результаты обучения и генерирует выходные данные на основе запроса пользователя. Хотя работа языковой модели требует значительно меньших вычислительных ресурсов после обучения, расчет и получение выводов по-прежнему расходуют большой объем электричества — просто из-за того, сколько запросов пользователи отправляют чат-ботам.

В июле 2025 года OpenAI заявила, что пользователи ChatGPT отправляют более 2,5 млрд запросов ежедневно. А значит, обрабатывать их приходится целой цепочке серверов, которая генерирует ответы почти мгновенно. И это без учета других популярных чат-ботов, включая Gemini от Google, который, если верить представителям корпорации, скоро будет повсеместно интегрирован в поисковик компании.

Таким образом, даже на менее энергоемкой стадии сэкономить не получится. Хотя здесь стоит отметить, что статистика по энергопотреблению других крупных ИИ-платформ по большей части неизвестна. Google и Microsoft держат эти цифры в секрете, или предоставляют публике информацию, которая не позволяет сделать выводы о влиянии языковой модели на окружающую среду. Из-за этого сложно определить, какой объем электричества потребляет ИИ, как эти запросы изменятся в будущем и выдержит ли планета такую нагрузку.