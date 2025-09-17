Китай запустил испытательный спутник для создания интернет-сети

Китай успешно вывел на орбиту испытательный аппарат для технологии спутникового интернета. Запуск был осуществлен 16 сентября этого года в 9:06 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе страны. Для выведения аппарата была использована ракета-носитель "Чанчжэн-2Си" с разгонным блоком "Юаньчжэн-1S".

Как сообщается, спутник был успешно доставлен на целевую орбиту. Данный полет стал уже 595-м по счету для ракет-носителей серии "Великий поход". Этот запуск является частью масштабной работы Китая по созданию собственной спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщает New-Science.ru.

Напомним: 27 июля агентство Синьхуа сообщило, что Китай успешно вывел на орбиту пять спутников широкополосной связи для национальной группировки SatNet. Первые 10 спутников были выведены на орбиту 16 декабря 2024 года. Всего по плану созвездие SatNet будет состоять из около 13 000 спутников.

Как пишут СМИ, проект SatNet является национальной инициативой Китая по созданию масштабной спутниковой системы интернета. Ее цель - обеспечить стабильное широкополосное покрытие связи на глобальном уровне, что должно значительно поддержать развитие цифровой экономики, укрепить вопросы национальной безопасности и улучшить международные коммуникации.

Размещение спутников на низкой околоземной орбите позволяет уменьшить задержки сигнала и повысить качество связи, что является важным преимуществом для пользователей по всему миру. Ожидается, что такая инфраструктура станет одной из крупнейших в мире и существенно повлияет на развитие телекоммуникационной отрасли.