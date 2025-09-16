Раскрыт состав загадочного оттенка с культовой картины Поллока

Ученые при помощи химии выявили происхождение синего цвета в одной из картин Джексона Поллока, впервые подтвердив, что абстракционист использовал яркий, синтетический пигмент, известный как «марганцевый синий», сообщает АР.

© naukatv.ru

Картина «Number 1A, 1948» демонстрирует классический стиль Поллока: краска разбрызгана по холсту, создавая яркое, многоцветное произведение. Поллок даже придал произведению личный штрих, добавив отпечатки своих рук в верхней части картины.

Картина, почти 2,7 метра в ширину, выставлена в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Ученые ранее уже определили происхождение красных и желтых оттенков на холсте, но источник насыщенного бирюзового цвета оставался неясным.

В новом исследовании авторы взяли образцы синей краски, а затем использовали лазеры для рассеяния света и измерения колебаний молекул. Это позволило создать уникальный химический отпечаток цвета, который они идентифицировали как «марганцевый синий».

© naukatv.ru

Анализ, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, стал первым подтвержденным доказательством использования Поллоком этого специфического синего.

Пигмент «марганцевый синий» использовался художниками, а также для окраски цемента в бассейнах. В 1990-х годах его использование прекратили из-за экологических проблем. Предыдущее исследование предполагало, что бирюзовый из картины может быть именно этой краской, новое исследование подтверждает это, говорит Джин Холл из Рутгерского университета (США).Исследователи также пошли дальше, изучив химическую структуру пигмента, чтобы понять, как получается такой яркий оттенок.

Ученые изучают химический состав художественных материалов, чтобы сохранять старинные картины и выявлять подделки. Образцы с картин Поллока исследовать интересно, так как он часто наливал краску прямо на холст, а не смешивал ее на палитре заранее.