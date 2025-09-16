iPhone 17 сравнили с iPhone 16 Pro

Сравнение iPhone 17 и iPhone 16 Pro от 9to5Mac получилось неожиданно интересным — базовая модель 2025 года во многом догоняет прошлогодний флагман.

Оба смартфона оснащены 6,3-дюймовыми OLED-дисплеями с ProMotion и Always-On, но у iPhone 17 выше пиковая яркость на улице — до 3000 нит против 2000 у iPhone 16 Pro.

По чипам различия тоньше: iPhone 16 Pro работает на A18 Pro с 6-ядерным GPU, тогда как iPhone 17 получил A19 с нейроускорителями в графике и новый коммуникационный чип N1.

В плане автономности iPhone 17 заметно выигрывает: до 30 часов воспроизведения видео против 27 у iPhone 16 Pro, а также более быструю зарядку — 50% за 20 минут.

Камеры схожи по основным сенсорам, но iPhone 16 Pro выделяется наличием 5-кратного телевика. Зато iPhone 17 предлагает новый 18-Мп фронтальный модуль с поддержкой широких и горизонтальных селфи.

В итоге iPhone 17 — более универсальный выбор для большинства, особенно если важны фронталка и автономность, а iPhone 16 Pro стоит брать ради премиального корпуса и телеобъектива.