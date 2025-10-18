Как изготавливаются краски?

Краски — универсальный материал, которым пользуются далеко не только художники или строители. Портал theconversation.com рассказал, из чего она состоит, как ее производят и в чем ее особенности.

© Unsplash

Краску производят путем смешивания цветной субстанции (пигмента) с другим материалом, который связывает вещество воедино и позволяет наносить его на поверхности, такие как бумага, ткань или дерево. Пигменты существуют повсюду: их добывают из камней и минералов, растений, насекомых. Некоторые — синтезируют в лабораторных условиях.

Давным-давно художники смешивали собственные краски, сочетая пигменты с естественными материалами — от воды до масла и яичных желтков. Нынешние художники иногда тоже смешивают краски своими руками, но многие просто покупают их под заказ на фабриках, которые рассылают свои продукты по всему миру. Заводы по производству фабрик используют большие индустриальные машины, перетирающие пигмент со связующим веществом; в состав этих коммерческих красок входят синтетические материалы и консерванты, которые стабилизируют конечную субстанцию и помогают продлить ее срок годности в упаковке.

Лаки и краски также выполняют много других задач. Например, защитные покрытия наносят на жилые дома и автомобили, чтобы защитить их от холода или солнечного света, или для гидроизоляции лодок, чтобы помочь деревянным, металлическим и пластиковым компонентам выдержать контакт с водой. А место и цель применения краски, в свою очередь, влияют на состав и процесс производства.

Производителю нужно получить ответ на много вопросов, прежде чем выбрать материалы для краски. Кто будет ей пользоваться? Художник, маляр или робот на фабрике? Для чего она предназначена: для музейных картин и скульптур или для мебели и почтовых ящиков? Каким инструментом будут наносить пигмент? Он должен высыхать быстро или медленно, и при какой температуре? А поверхность в итоге должна получиться блестящей или матовой?

В мире существует множество разных компаний, специализирующихся на широкой палитре лаков и всяческих красок. Эксперты, работающие на каждом таком предприятии, отлично разбираются в определенных типах красок, материалов для их изготовления и других важных процессах. Одна фабрика может производить десятки тысяч литров краски каждый день, а крупные компании — миллионы тюбиков ежегодно.

Помимо этого, краски могут рассказать многое о быте людей из прошлого. Лаки, краски и покрытия используются везде: на самолетах и космических аппаратах, портретах, географических картах, одежде и предметах культуры. Например, пигменты, которыми написаны традиционные индийские картины-пичваи, собраны со всего света. Они могут немало рассказать о древних производственных процессах и том, как группы людей, жившие далеко друг от друга, обменивались товарами и информацией.

Для анализа художественных картин и других исторических артефактов применяют много техник. Например, ученые нередко рассматривают частички краски под микроскопом, или проверяют, как материалы реагируют на разные типы энергии, от рентгеновских лучей до инфракрасного и ультрафиолетового света.

Примечательно и то, что художники используют огромное множество различных материалов для своих произведений, и они не всегда предназначены строго для живописи. Некоторые скульптуры XIX и начала XX века покрашены синькой — веществом, которое использует синий пигмент для придания яркости одежде во время стирки. А в 1950-х художники начали пользоваться жидкой, быстро сохнущей малярной краской.

Иногда из-за того, что краски используются не по прямому назначению, происходят странные вещи. Если краску, которую изготавливали для тонких слоев, наносят толстыми, она может сморщиться и вспучиться. Столярные краски для грубого дерева сворачивают или отделяются от гладких поверхностей. Цвета и ингредиенты краски могут выцвести или потемнеть со временем, чем художники иногда намеренно пользуются.