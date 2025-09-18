Квантовая компания совершила рекордную закупку добытого на Луне гелия-3

The Washington Post сообщает, что недавно состоялась крупнейшая и уникальная сделка по закупке добытого на Луне сырья — гелия-3. Покупателем выступила компания Bluefors. Сделка предусматривает закупку десятков тысяч тонн гелия-3 на сумму свыше $300 млн.

Заключённая сделка стала крупнейшей в истории покупкой природного ресурса из космоса. Эксперты уже увидели в этом признаки запуска космической экономики и начало роста рынка гелия-3 в частности. Очевидно, что технологии для реализации подобных проектов пока не доказали свою состоятельность. Однако это осознанный риск, поскольку изотоп гелий-3, редкий на Земле, считается ключевым для будущего супервычислений и квантовых систем, что делает его добычу на Луне потенциально востребованной и окупаемой.

Считается, что гелий-3 жизненно необходим для охлаждения квантовых компьютеров, которые для обработки информации используют кубиты и иные принципы построения вычислительных платформ. Эти машины требуют экстремально низких температур — около 7 мК (-273.143 °C), чтобы минимизировать ошибки в работе кубитов. Компания Bluefors разрабатывает холодильные системы, использующие смесь гелия-3 и гелия-4, для достижения близких к этому условий, но работа на чистом гелии-3 поможет приблизиться к необходимому рубежу.

Запасы гелия-3 на Земле крайне ограничены, так как он образуется в основном при распаде трития в ядерных арсеналах. Луна, напротив, богата гелием-3, который накапливался на её поверхности миллиарды лет при переносе солнечным ветром от нашей звезды, что делает Луну перспективным источником этого ресурса. Если всё пойдёт по плану, то компания Bluefors будет получать 10 000 т гелия-3 ежегодно в период с 2028 по 2037 год.

Компания Interlune, основанная бывшими руководителями Blue Origin, разрабатывает технологии для добычи гелия-3 на Луне. Поэтому неудивительно, что Bluefors обратилась именно к ней в поисках этого редкого изотопа.

Интересно, что сделка с Bluefors — это не единственный шаг Interlune к коммерциализации добычи ископаемых на Луне. Компания также заключила контракты на поставку гелия-3 Министерству энергетики США (на 3 литра) и компании Maybell Quantum (на тысячи литров), что указывает на растущий спрос на этот изотоп.

Генеральный директор Interlune Роб Мейерсон подчёркивает, что сделка с Bluefors — это «самый сильный сигнал» спроса на лунный гелий-3, который может стать основой для квантовых вычислений и даже термоядерной энергетики в будущем. Перспективы лунной добычи гелия-3 открывают новую эру в космической экономике, но остаются значительные риски.

Для реализации амбициозных планов Interlune необходимы дальнейшие технологические прорывы и инвестиции, сообщает 3dnews.ru.

