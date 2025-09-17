Эксперты дали совет по обновлению Android до последней версии

Перед обновлением операционной системы Android до последней версии рекомендуется создавать резервную копию данных.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали эксперт по кибербезопасности Angara Security Никита Новиков и проджект-менеджер MD Audit (ГК Softline) Кирилл Левкин.

«Проблема заключается в том, что последнее обновление операционной системы Android затронуло базовые системные компоненты устройств. Судя по жалобам пользователей, сбой происходит на уровне графической подсистемы и работы с памятью. Отсюда и «белый шум» на экране, искажения при работе камеры, и потеря файлов в галерее: система не может корректно обращаться к хранилищу. Вторая часть проблемы связана с сервисами: банковские приложения и Bluetooth завязаны на модули безопасности, если они обновились некорректно, смартфон не проходит проверку целостности, и часть функций блокируется. При таких обновлениях чаще всего страдают пользователи новейших моделей смартфонов, аппаратная часть которых не отлажена до конца», – сказал Новиков.

По его словам, лучше подождать пару дней, пока обновление опробуют другие пользователи, и только потом установить его себе. Перед установкой важно сделать копию данных на компьютере. Само обновление лучше запускать при полной зарядке батареи и по стабильному соединению с интернетом через Wi-Fi.

В свою очередь, Кирилл Левкин заявил, что проблема превращения устройства в «кирпич» после обновления Android чаще всего связана с ошибкой на этапе установки системного обновления – повреждением прошивки, несовместимостью драйверов или сбоем в загрузчике.

«Иногда сбой возникает из-за несовпадения версии прошивки с конкретной моделью или модификацией устройства, особенно если обновление ставится вручную или через нестандартные каналы. Также риск повышается при нехватке памяти, разряженном аккумуляторе или прерывании процесса обновления», – пояснил эксперт.

Специалист рекомендовал обновлять систему только через официальные каналы, убедившись, что батарея заряжена хотя бы на 50–60% и есть стабильное подключение к Wi-Fi. По его словам, перед обновлением стоит создать резервную копию данных – это поможет восстановить информацию в случае сбоя.

«Если устройство все же «окирпичилось», лучше не пытаться прошивать его самостоятельно, а обратиться в авторизованный сервисный центр», – подытожил Левкин.

Ранее в СМИ сообщалось, что владельцы смартфонов на базе Android столкнулись с тем, что после обновления системы устройство выходит из строя.