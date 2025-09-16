Ученые предупредили о риске заражения Луны устойчивыми микробами

Луна может оказаться более гостеприимной для жизни, чем предполагалось ранее, что увеличивает риск заражения пока что стерильной лунной поверхности в результате будущих экспедиций на наш спутник.

© Naukatv.ru

Космические миссии должны соблюдать политику «планетарной защиты», чтобы избежать загрязнения других тел Солнечной системы земными микробами, которые могут ввести нас в заблуждение, заставив думать, что эти тела обладают собственной жизнью.

Многие защитные механизмы, существующие на Земле, такие как атмосфера и магнитное поле, отсутствуют на Луне. Поэтому ее поверхность подвергается воздействию высокоэнергетических частиц из космоса, экстремальных температур и смертоносного ультрафиолетового излучения Солнца, что создает суровые условия для выживания организмов.

Из-за этого большинство астрономов считают лунную поверхность практически стерильной. Комитет по космическим исследованиям относит ее ко второй низшей категории планетарной защиты наряду с Венерой и кометами — для тел, где «существует лишь малая вероятность того, что занесенное космическими аппаратами загрязнение может повлиять на исследования».

Однако новое исследование показало, что в полярных регионах Луны, которые планируется посетить в рамках будущей миссии «Артемида», жизнь может сохраняться в течение нескольких дней, а потенциально и более недели. Следовательно, существует риск загрязнения этих областей, что может привести к ложноположительным результатам в исследованиях по поиску жизни.

«Мы возвращаемся на Луну. Наша деятельность неизбежно оставит следы. Требуется дальнейшая работа, чтобы понять, какие именно следы мы оставим и как их минимизировать», — заявил планетолог Стефано Бертоне из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА на Европейском планетарном научном конгрессе в Хельсинки.

Бертоне и его команда изучили пять распространенных организмов, естественно устойчивых к экстремальным условиям, включая черную плесень Aspergillus niger и бактерии Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis, и проверили в лаборатории, сколько ультрафиолета они способны выдержать. Затем собрали данные об уровне УФ-излучения, солнечной экспозиции и температурных колебаниях на поверхности Луны и использовали их для создания карты, показывающей, где пять изученных микроорганизмов могут выживать как минимум в течение дня.

По словам Бертоне, все исследованные микробы способны выжить в хорошо освещенных областях, вне зон постоянной тени, куда не проникают солнечный свет и УФ-излучение, и именно эти освещенные области заявлены потенциальными целями для лунных исследований. Самой выносливой оказалась черная плесень — она сохраняет жизнеспособность в обширных регионах до семи дней.

«Это очень исследование. Совершенно очевидно, что если есть опасность [заражения], необходимо принять определенные меры. Но важно понимать также, что [подобные меры] повлекут за собой экономические последствия», — прокомментировал профессор Стас Барабаш из Шведского института космической физики.

Например, космические агентства могут принять решение о необходимости более тщательной стерилизации оборудования, что повлияет на стоимость миссий, пояснил он.