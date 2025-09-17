Найден 5000-летний кусок керамики с человеческим лицом

Археологическая экспедиция в центральной Турции обнаружила уникальный фрагмент керамики с изображением человеческого лица возрастом около 5000 лет. Находка сделана в Гекхеюке — доисторическом кургане недалеко от Сейдишехира в провинции Конья, и, по словам исследователей, она открывает новые возможности для изучения ритуальных практик и символического искусства ранних анатолийских культур, сообщает портал Анадолу.

© Naukatv.ru

Фрагмент выделяется детальной проработкой черт лица: миндалевидными глазами, изогнутыми бровями и заметным носом.

«Этот керамический предмет необычен, поскольку отражает символическую значимость человеческого лица в ранних обществах», — пояснил доцент Рамазан Гюндюз с кафедры археологии Сельчукского университета.

По его мнению, сосуд использовался не только в быту, но и в ритуальных действиях с глубоким духовным смыслом. Предварительные оценки относят находку к раннему бронзовому веку, а точный возраст подтвердит радиоуглеродный анализ.

Гекхеюк — курган площадью около пяти гектаров, исследуемый с 1950-х годов. После перерыва в раскопках почти на два десятилетия работы возобновились в 2023 году в рамках проекта «Наследие для будущего». Благодаря этому исследованию курган становится ключевым объектом для изучения тысячелетий человеческого обитания на Конийской равнине.

Особый интерес представляет символизм, заложенный в керамике. Черты лица вырезаны до обжига, что указывает на мастерство и намерение создателей. Подобные антропоморфные сосуды встречались и в других поселениях раннего бронзового века, однако находка в Гекхеюке отличается исключительной сохранностью и возрастом.

«Жители Гекхеюка использовали керамику не только для приготовления пищи, — отмечает Гюндюз. — Они наделяли предметы смыслом, превращая их в ритуальные инструменты».

Предметы с человеческими лицами могли участвовать в обрядах плодородия, поклонении предкам или сезонных церемониях, хотя точное назначение пока неизвестно.

Фрагмент с лицом не единственная находка. Археологи также обнаружили фигурки животных, печати-штампы, обсидиановые наконечники стрел и полированные каменные топоры. Острые обсидиановые наконечники использовались как орудия охоты, а топоры — в повседневной жизни для обработки дерева, строительства и приготовления пищи.

«Эти находки свидетельствуют о том, что Гёкхёюк был процветающим сообществом с развитым ремесленным производством и сложной социальной практикой», — отметил Гюндюз.

Уникальность Гекхеюка заключается в непрерывности заселения: с неолита (7000 г. до н. э.) до железного века (1000 г. до н. э.). Это позволяет проследить культурную эволюцию Центральной Анатолии и понять, как развивались социальные и ритуальные практики. По словам Гюндюза, курган вскоре может стать ключевым центром доисторических исследований:

«Это единственное поселение на Конийской равнине, где можно проследить столь длительный период заселения».

В ходе раскопок археологи надеются найти новые ритуальные сосуды и символические предметы. Каждый артефакт помогает лучше понять жизнь древних жителей региона и укрепляет репутацию Турции как колыбели цивилизации, где возникли одни из первых человеческих общин.