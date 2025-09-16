Эксперты рассказали, почему iPhone круче Android-смартфонов в 2025 году

Эксперты издания AndroidInsider пришли к выводу, что по ряду ключевых параметров iPhone превосходит смартфоны на базе Android, и эта тенденция, по их мнению, сохранится в ближайшие годы. Основными причинами такого положения дел названы особенности бренда и его уникальная экосистема. Об этом сообщает «Палач».

Ключевым фактором специалисты назвали слаженную экосистему Apple. Они отмечают, что в этой системе смартфон занимает центральное место, а вокруг него органично выстраиваются все вспомогательные устройства. Примечательно, что для их объединения в единую сеть не требуется дополнительное программное обеспечение или сложные настройки – все компоненты функционируют без усилий сразу после включения.

Вторым значимым преимуществом выделена глубокая оптимизация операционной системы iOS. Именно точная настройка программного обеспечения под аппаратную часть позволяет устройствам Apple стабильно работать на протяжении многих лет. В то же время, многие флагманские Android-модели, по наблюдениям экспертов, могут демонстрировать снижение производительности уже через год активного использования. Надежность и предсказуемость также отличают камеру iPhone: хотя она может не снимать так эффектно, как некоторые специализированные камерофоны, ее результаты всегда стабильны и предсказуемы.

Эта же оптимизация позволяет iPhone работать на одном заряде дольше, чем многие смартфоны, оснащенные гораздо более емкими батареями, уверенно выдерживая целый день активного использования.

Наконец, существует и весьма объективный показатель, подтверждающий преимущества iPhone: эти устройства значительно меньше теряют в стоимости при последующей перепродаже. Их можно реализовать с минимальными финансовыми потерями даже через один или два года после приобретения.