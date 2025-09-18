Ученые сообщили о выходе Земли из зоны корональной дыры

Планета завершает четырехдневный период прохождения через поток возмущенной плазмы от корональной дыры, агеомагнитные индексы стабилизировались в зеленой зоне, сообщили ученые.

© ИКИ РАН

Земля до конца суток полностью выйдет из зоны действия крупной корональной дыры, отмечается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые подчеркивают, что сейчас наблюдается быстрое снижение скорости межпланетного газа, а температура и плотность возвращаются к средним значениям.

Планета находилась в потоке возмущенной плазмы четыре дня. За это время серьезные геомагнитные бури были отмечены только в первый день, 15 сентября, когда фиксировались колебания до уровня G3. После этого магнитное поле стабилизировалось, а с 16 по 18 сентября геомагнитные индексы оставались на повышенном, но безопасном уровне.

Небольшая вероятность слабых возмущений сохраняется сегодня, однако уже с завтрашнего дня специалисты не ожидают новых геомагнитных аномалий, связанные с корональной дырой.

Ситуация с солнечными вспышками также остается стабильной: мощность выбросов плазмы низкая, их траектории проходят мимо Земли.

В ближайшие дни, по оценке ученых, обстановка в околоземном пространстве будет спокойной.

Ранее в четверг ученые сообщили о быстрой стабилизации геомагнитной обстановки.

Ученые ранее предупредили о возможных слабых магнитных бурях на Земле.

В начале недели на Земле зафиксировали повторную магнитную бурю.