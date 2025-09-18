В России рекордно подешевел iPhone 16 Pro Max

Российские ритейлеры скорректировали цены на iPhone 16 Pro Max в связи с презентацией серии iPhone 17. Стоимость прошлогодней модели в рознице опустилась до отметки около 100 тыс. руб., сообщает Hi-Tech Mail.

© Газета.Ru

При этом год назад iPhone 16 Pro Max предлагался в российской рознице по цене от 197 тыс. руб. Отмечается, что речь идет о новых устройствах, не относящихся к восстановленным, не предназначенных для китайского рынка и не купленных на маркетплейсах с дополнительными пошлинами.

Представленный в сентябре 2024 года iPhone 16 Pro Max является флагманом Apple с увеличенным до 6,9 дюйма дисплеем, заметно уменьшенными рамками (на 40%) и новым процессором Apple A18 Pro, оптимизированным для работы с функциями искусственного интеллекта Apple Intelligence. Среди других обновлений — новая кнопка Camera Control для управления камерой и улучшенный сверхширокоугольный модуль на 48 Мп.

Мировые продажи iPhone 17 состоятся уже 19 сентября. В линейку вошли четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, пришедший на смену Plus-версиям.