В Samsung Health появится ИИ-помощник

В Samsung Health — популярном приложении для мониторинга здоровья и физической активности — появится ИИ-помощник Health Assistant для улучшения взаимодействия.

Сейчас приложение позволяет отслеживать тренировки и сон. Теперь Samsung внедряет новую «интеллектуальную» функцию, которая будет давать быстрые ответы на вопросы о здоровье и советы по поддержанию здорового образа жизни в режиме реального времени.

В отличие от простых приложений, фиксирующих только шаги или приём пищи, Health Assistant предложит конкретные рекомендации, адаптированные под индивидуальные потребности пользователя. Это поможет достигать целей в фитнесе, улучшать качество сна или восстанавливаться после физических нагрузок.

Одна из ключевых особенностей Health Assistant — возможность предлагать упражнения, направленные на достижение конкретных целей. Например, если пользователь стремится укрепить мышцы, помощник подберёт упражнения, которые помогут в этом. Рекомендации основаны на данных, которые приложение собирает о здоровье пользователя. Кроме того, Health Assistant сможет озвучивать различные советы.

Сейчас Health Assistant ещё на стадии разработки, и доступен не всем пользователям. Однако в ожидается широкое распространение приложения.