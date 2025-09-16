Серферы и нудисты создали петицию против запусков Starship

SpaceX планирует запускать свою ракету Starship с Космического центра Кеннеди во Флориде до 44 раз в год, что вызвало обеспокоенность местных жителей и любителей пляжного отдыха. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводит экологическую экспертизу и собирает мнения жителей о том, как запуски могут повлиять на повседневную жизнь региона, сообщает Beach Grit.

Главная проблема — пляж Плайалинда, расположенный всего в нескольких милях от стартового комплекса. Он известен как одно из немногих мест во Флориде, где разрешено находиться без одежды, а также как популярное место для серфинга. По предварительным оценкам FAA, частые запуски могут приводить к закрытию пляжа более 60 раз в год.

«Ограничение доступа к пляжу Плайалинда вынудит нудистов отправляться на близлежащие пляжи, что приведет к переполнению и может повлиять на обычных посетителей», — предупреждает исполнительный директор Американской ассоциации нудистского отдыха Эрих Шуттауф.

Проблема также волнует серферов: Плайалинда считается идеальным местом для ловли волн. Местные жители выразили опасение, что частые закрытия пляжа мешают серфингу и могут снизить туристическую привлекательность региона. В ответ на планы SpaceX было создано несколько онлайн-петиций, пытающихся ограничить влияние запусков на пляж и сохранить доступ для отдыхающих.

SpaceX заявляет, что все их действия согласованы с FAA и включают оценку воздействия на окружающую среду, дороги и побережье. Однако для жителей важно, чтобы запускаемая технология не мешала привычной жизни на побережье и не ограничивала доступ к общественным зонам отдыха.

«Эти встречи дают возможность заявить о своих интересах и показать, что запуск космических кораблей не должен мешать привычной жизни людей на побережье», — добавляет Шуттауф.

FAA отмечает, что экологическая экспертиза учитывает все аспекты: шум, безопасность, доступность пляжей и потенциальное воздействие на экосистему. Решение по запуску Starship с космического побережья Флориды будет приниматься с учетом всех мнений, включая жителей, туристов и профессиональных серферов.

На данный момент проект вызвал активное обсуждение среди местного сообщества, подчеркнув растущую конкуренцию между развитием космических технологий и сохранением привычного образа жизни на побережье.