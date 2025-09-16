В небе Китая прогремел «звездный бой»: сбит загадочный объект

Китайские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе неизвестный летающий объект. Вечером 12 сентября жители провинции Шаньдун стали очевидцами необычного явления: они заметили в небе быстро движущийся объект, который столкнулся со вторым светящимся телом. Это событие сопровождалось яркой вспышкой и громким звуком.

Данный инцидент породил множество версий. Согласно одной из них, камеры наблюдения могли зафиксировать проводимые военными испытания по перехвату ракеты. Другая версия предполагает, что объектом был метеорит. Среди местных жителей также gained popularity гипотеза о том, что это мог быть корабль инопланетян.

Журналисты издания World Journal обратили внимание на видеоролик, опубликованный пользователями из провинции Шаньдун в выходные дни. На записи, по сообщениям, запечатлено падение неизвестного объекта, который был сбит силами ПВО Народно-освободительной армии Китая (НОАК) над городом Вэйфан.

Это видео быстро стало популярным в китайской социальной сети Weibo и вызвало бурные обсуждения. Одни пользователи высказали предположение, что военные проводили испытания по перехвату ракеты, другие считают, что силами ПВО был сбит метеорит, а некоторые даже допускают версию о корабле пришельцев.

На данный момент официальные власти не сделали никаких заявлений, чтобы прояснить природу странного явления, наблюдавшегося в ночном небе над Шаньдуном. Представители Управления по чрезвычайным ситуациям города Вэйфан лишь сообщили, что не располагают какой-либо информацией на данный момент. Отсутствие официальных комментариев лишь усилило подозрения и любопытство пользователей интернета.

Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что первый объект на видео был имитатором ракеты-мишени, а второй — ракетой-перехватчиком. Подобные испытания проводятся для оценки возможностей систем противоракетной обороны. Тем не менее, нельзя полностью исключать и вероятность того, что видеозапись была создана с помощью технологий искусственного интеллекта.

Волгоградцы обсуждают неопознанный объект в небе над городом

Как рассказал «МК» военный консультант Антон Трутце, это действительно похоже на испытания противоракеты.

- Если посмотреть на видео, справа мы видим цель — предположительно, баллистическую ракету-мишень. А слева — сама противоракета, которая ее перехватывает и уничтожает. Принцип работы таких систем основан на том, что мы недавно наблюдали в реальных условиях: когда Израиль сбивал баллистические ракеты, запущенные по его территории. Ключевые факторы здесь — это огромная скорость сближения объектов, дальность и точность наведения.

- А есть версии, что это мог быть метеорит, который попытались сбить, или даже что-то более фантастическое?

- Версия с метеоритом, на мой взгляд, крайне маловероятна. Во-первых, метеориты представляют собой цели с колоссальной скоростью. Во-вторых, большинство из них имеют размеры, против которых современные противоракеты просто бессильны — они слишком большие. Часто они разрушаются сами, как это произошло с челябинским метеоритом: при входе в атмосферу он начал разваливаться, что привело к резкому росту площади поверхности и, как следствие, к мощному взрыву — переходу кинетической энергии в тепловую. Что касается НЛО — это, пожалуй, область для мечтаний, а не для практического анализа.

- Как же тогда установить, что именно произошло на этом видео?

- Чтобы извлечь из подобных записей конкретную информацию, нужен более глубокий анализ. Необходимо смотреть: проводились ли в указанном районе в это время какие-либо заявленные испытания, изучать дополнительные ракурсы съемки, сверяться с официальными данными. К сожалению, такая детальная проверка выходит за рамки возможностей простого наблюдения и требует доступа к более широкому массиву данных.