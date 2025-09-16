Мужчина нашел инопланетное «яйцо», из которого что-то вылупляется

По информации Daily Mail, житель Панамы по имени Кин разместил в соцсетях видео, где, как он утверждает, демонстрировал инопланетное яйцо – из него, по словам автора ролика, начало появляться существо с щупальцами.

Мужчина рассказал, что в конце августа нашел в кратере Панамы необычный серебристый камень. Он забрал его домой, после чего на поверхности стали появляться образования, напоминавшие ростки или конечности внеземного существа.

Реакция пользователей соцсетей оказалась неоднозначной: одни уверяли, что это действительно инопланетянин, а другие предположили, что находка на самом деле является картофелем, покрытым серебристой краской. Один из комментаторов даже подчеркнул, что металлический блеск похож на краску и добавил, что метеориты не способны к фотосинтезу.

Некоторые же пользователи высказали версию, что из объекта растет гриб Clathrus archeri, известный также как «Пальцы дьявола».

Исследователь Джон Гринвальд-младший в свою очередь предположил, что подобное «яйцо» может рассматриваться как возможное подтверждение гипотезы панспермии, согласно которой жизнь на Землю могла быть занесена метеоритами из космоса.

