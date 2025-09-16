Meizu представила компактный флагман с тройной 50-Мп камерой

Представлен Meizu 22 – компактный флагман с тройной 50-Мп камерой
Meizu официально анонсировала в Китае свой флагманский смартфон Meizu 22.
Устройство отличается тонким корпусом (71 мм) и рамками толщиной всего 1,2 мм.
Дисплей
Meizu 22 оснащён 6,32-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2670×1200 пикселей (460 ppi), частотой обновления 1–120 Гц, ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. Поддерживается технология HDR10+. В экран интегрирован ультразвуковой дактилоскопический сканер. Также стоит отметить сертификацию TÜV Rheinland.
Аппаратная основа
Смартфон работает на базе 4-нм процессора Snapdragon 8s Gen 4 в связке с GPU Adreno 825, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 1 ТБ ПЗУ UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора составляет 5510 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная зарядка на 66 Вт.
Камеры
Аппарат получил тройную основную камеру:
- 50 Мп главный датчик OmniVision OV50H, 1/1.3”, f/1.68, ЭФР 24 мм, OIS+EIS, 7 линз;
- 50 Мп широкоугольный объектив OmniVision OV50D, 1/2.88”, f/2.0, угол обзора 122°, ЭФР 13 мм, автофокус (макро от 2,5 см), 6 линз;
- 50 Мп перископический датчик Sony IMX882, 1/1.95”, f/2.48, макро от 15 см, оптический зум 3х, ЭФР 72 мм, OIS+EIS.
Разрешение фронтальной камеры составляет 50 Мп (f/2.1, угол обзора 90°, AI, HDR).
Прочее
Meizu 22 поддерживает две nanoSIM-карты, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, ИК-пульт и NFC. Смартфон оснащён стереодинамиками и защищён от воды и пыли по стандарту IP66/68. Размеры: 152×71×8,15 мм, вес – 190 грамм.
Сроки выхода, цвета и цена
Meizu 22 уже доступен в Китае в трёх цветах: белом, чёрном и розовом. В комплект входят фирменное зарядное устройство и чехол.
Цены Meizu 22:
- 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2999 юаней ($421);
- 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3399 юаней ($477);
- 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3299 юаней ($463);
- 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3699 юаней ($519);
- 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 4199 юаней ($590).
Кроме того, китайский производитель выпустил лимитированную версию Meizu 22 China Flagship Limited Edition. Она отличается гравировкой авианосца на крышке, эксклюзивной темой оформления оболочки, а также расширенным комплектом, в который входят магнит на холодильник и несколько дополнительных аксессуаров. Стоимость версии (16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ) – 4199 юаней ($590).