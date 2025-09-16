Meizu представила компактный флагман с тройной 50-Мп камерой

Meizu официально анонсировала в Китае свой флагманский смартфон Meizu 22.

© MobiDevices

Устройство отличается тонким корпусом (71 мм) и рамками толщиной всего 1,2 мм.

Дисплей

Meizu 22 оснащён 6,32-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2670×1200 пикселей (460 ppi), частотой обновления 1–120 Гц, ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. Поддерживается технология HDR10+. В экран интегрирован ультразвуковой дактилоскопический сканер. Также стоит отметить сертификацию TÜV Rheinland.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе 4-нм процессора Snapdragon 8s Gen 4 в связке с GPU Adreno 825, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 1 ТБ ПЗУ UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора составляет 5510 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная зарядка на 66 Вт.

Камеры

Аппарат получил тройную основную камеру:

50 Мп главный датчик OmniVision OV50H, 1/1.3”, f/1.68, ЭФР 24 мм, OIS+EIS, 7 линз;

50 Мп широкоугольный объектив OmniVision OV50D, 1/2.88”, f/2.0, угол обзора 122°, ЭФР 13 мм, автофокус (макро от 2,5 см), 6 линз;

50 Мп перископический датчик Sony IMX882, 1/1.95”, f/2.48, макро от 15 см, оптический зум 3х, ЭФР 72 мм, OIS+EIS.

Разрешение фронтальной камеры составляет 50 Мп (f/2.1, угол обзора 90°, AI, HDR).

Прочее

Meizu 22 поддерживает две nanoSIM-карты, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, ИК-пульт и NFC. Смартфон оснащён стереодинамиками и защищён от воды и пыли по стандарту IP66/68. Размеры: 152×71×8,15 мм, вес – 190 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Meizu 22 уже доступен в Китае в трёх цветах: белом, чёрном и розовом. В комплект входят фирменное зарядное устройство и чехол.

Цены Meizu 22:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2999 юаней ($421);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3399 юаней ($477);

16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3299 юаней ($463);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3699 юаней ($519);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 4199 юаней ($590).

Кроме того, китайский производитель выпустил лимитированную версию Meizu 22 China Flagship Limited Edition. Она отличается гравировкой авианосца на крышке, эксклюзивной темой оформления оболочки, а также расширенным комплектом, в который входят магнит на холодильник и несколько дополнительных аксессуаров. Стоимость версии (16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ) – 4199 юаней ($590).