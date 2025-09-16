Apple улучшила звучание AirPods Pro 2 и AirPods 4 новой прошивкой

Компания Apple выпустила новую прошивку для беспроводных наушников AirPods Pro 2 и AirPods 4. Обновление с номером сборки 8A356, которое приходит на смену предыдущей версии 7E93, призвано значительно улучшить качество звука и расширить функциональность устройств, а также обеспечить поддержку новых возможностей, представленных в iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe. Об этом сообщает издание MacRumors.

Благодаря новому программному обеспечению от Apple, пользователи AirPods Pro 2 и AirPods 4 теперь смогут наслаждаться улучшенным качеством звука во время телефонных и видеозвонков, а также записывать аудио студийного качества для интервью, подкастов, видеороликов и других профессиональных задач.

Кроме того, обновление позволяет использовать AirPods в качестве пульта дистанционного управления для приложения «Камера», давая возможность делать фотографии или начинать видеозапись на расстоянии. Среди других нововведений – функция, которая автоматически останавливает воспроизведение аудио, если пользователь заснул.

Появилась функция «Оставить аудио в наушниках», которая предотвращает автоматическое переключение музыки на автомобильную аудиосистему при посадке в машину. Пользователи также будут получать напоминания о низком заряде батареи AirPods. Для моделей AirPods 4 с функцией активного шумоподавления (ANC) и для AirPods Pro 2 также стала доступна функция живого перевода.

Все эти функции будут также доступны в новых AirPods Pro 3, релиз которых запланирован на пятницу, 19 сентября.

Для установки новой прошивки необходимо убедиться, что ваши AirPods находятся в зоне действия сопряженного iPhone, iPad или Mac. Затем нужно поместить наушники в зарядный футляр и подключить его к источнику питания. Футляр должен быть закрытым не менее 30 минут, чтобы обновление прошивки прошло успешно.