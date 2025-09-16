В США обнаружили пропавшую 140 лет назад «шхуну-призрак»

Обломки грузовой "шхуны-призрака", которая затонула у побережья штата Висконсин во время свирепого шторма, наконец-то были обнаружены 140 лет спустя.

Команда во главе с исследователем Брэндоном Байлодом обнаружила останки корабля "F.J. King" 28 июня, подтвердили в понедельник Висконсинское историческое общество и Висконсинская ассоциация подводной археологии. Байлод, который руководил поисками давно потерянного судна, сообщил Associated Press, что открытие было сделано после исследований глубин озера Мичиган на протяжении десятилетий. Затонувший корабль обнаружили у гавани Бейли, небольшой общины из 280 человек на полуострове Дор в Висконсине, который упирается в озеро Мичиган.

"F.J. King", 50-метровая трехмачтовая грузовая шхуна, построенная в Толедо в штате Огайо в 1867 году, перевозила железную руду из Эсканабы в штате Мичиган в Чикаго 15 сентября 1886 года, когда мощный шторм сокрушил судно. Волны высотой до четырех метров разорвали швы корабля. Несмотря на усилия капитана Уильяма Гриффина и его команды откачать воду из судна, оно затонуло около 2 часов ночи. Кормовая рубка судна также была снесена. В конце концов экипаж был спасен другой проходящей шхуной и доставлен в гавань Бейли.

Противоречивые сообщения о местонахождении шхуны долгое время мешали исследователям найти ее. С 1970-х годов охотники за затонувшими кораблями прочесывали окрестности, но возвращались с пустыми руками, что дало "F.J. King" репутацию "корабля-призрака". Байлод давно подозревал, что Гриффин мог быть дезориентирован во время шторма, когда сообщал о месте, где затонул корабль, поэтому исследователь решил сосредоточиться на районе площадью в пять квадратных километров, основываясь на отчете смотрителя маяка. Поиски его команды закончились, когда радар бокового обзора обнаружил большой объект длиной около 50 метров, расположенный примерно в 800 метрах от места, о котором сообщил смотритель. Корпус корабля выглядит неповрежденным, что удивило поисковиков: они ожидали найти его по частям из-за веса железной руды, которую перевозила шхуна.

Ассоциация подводной археологии штата Висконсин обнаружила пять затонувших в XIX веке кораблей за последние три года, сообщает The New York Post.