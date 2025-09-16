Xiaomi показала смартфон с дисплеем в блоке камер

Компания Xiaomi выпустила официальный тизер смартфона 17 Pro Max, подтвердив ключевую особенность устройства в виде дополнительного дисплея, встроенного в модуль камеры. Публикация появилась в блоге Xiaomi на Weibo.

Дизайн модели перекликается с Xiaomi 11 Ultra и в то же время напоминает формой блока камер iPhone 17 Pro. Вспомогательный экран на задней панели будет отображать часы, картинку с камеры и прочую информацию.

Основной модуль получил две камеры, при этом третий сенсор и вспышка расположены отдельно. На тизере также можно заметить логотип Leica, которая вновь принимала участие в настройке камер флагманской линейки.

По данным инсайдеров, смартфоны серии Xiaomi 17 станут одними из первых на базе нового процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. В бенчмарке AnTuTu этот чип набрал рекордные 4,40 млн баллов, поставив рекорд по уровню производительности.

Презентация серии состоится в сентябре. В линейку войдут три модели: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Сначала они поступят в продажу в Китае.