Apple отключит от iCloud ряд устройств

Компания Apple объявила о прекращении поддержки своих облачных сервисов iCloud для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS 10 и macOS Sierra. Согласно обновленному документу поддержки Apple, эти версии ОС больше не соответствуют минимальным системным требованиям для доступа к iCloud. Об этом сообщает издание MacRumors.

Это означает, что ключевые функции iCloud, такие как iCloud Keychain (Связка ключей iCloud), iCloud Photos (Фото iCloud), резервное копирование iCloud, Find My (Локатор) и iCloud Drive, перестанут функционировать на затронутых устройствах. Для полноценного доступа ко всем возможностям iCloud теперь потребуется как минимум iOS 11 или macOS High Sierra.

Операционные системы iOS 10 и macOS Sierra были выпущены в сентябре 2016 года, что делает их девятилетними. Это изменение в первую очередь затронет владельцев устаревших мобильных устройств Apple, которые не могут обновиться до более новых версий iOS. В частности, iPhone 5 (выпущен в 2012 году), iPhone 5c (2013) и iPad четвертого поколения (2012) более не смогут получить доступ к сервисам iCloud, поскольку iOS 10 была последней доступной для них версией.

Что касается пользователей Mac, macOS High Sierra была совместима со всеми компьютерами, поддерживающими macOS Sierra. Таким образом, потеря доступа к iCloud затронет только те Mac, которые не были обновлены до последней версии macOS, которую они поддерживают.