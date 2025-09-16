Google открыла центр обработки данных в Англии

Американская компания Google заявила об открытии центра обработки данных в британском городе Уотлтем-Кросс (графство Хартфордшир) к юго-востоку от Лондона в рамках двухлетней программы инвестиций в размере £5 млрд ($6,8 млрд).

Согласно сообщению технологического гиганта, современный дата-центр "поможет удовлетворить растущий спрос на сервисы Google на базе искусственного интеллекта (ИИ), такие как Google Cloud, Workspace, Search и Maps", которыми ежедневно пользуются люди, компании и государственные организации по всей стране. В строительстве центра участвовали более 250 компаний. Большинство из них - британские.

Тем самым Google "укрепляет позиции в Великобритании и помогает королевству реализовать потенциал в области ИИ с целью роста экономики на £400 млрд ($545 млрд) к 2030 году, а также улучшения качества важнейших социальных услуг", сообщила президент и главный инвестиционный директор Alphabet и Google Рут Порат.

Ожидается, что капиталовложения Google позволят ежегодно создавать на Британских островах свыше 8 тыс. рабочих мест.