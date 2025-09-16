Ученые подсчитали, сколько деревьев ежегодно гибнет от удара молний

Ученые создали методику, благодаря которой им удалось подсчитать, сколько деревьев ежегодно гибнет от удара молний.

В результате оказалось, что молнии наносят лесам гораздо больший вред, чем считалось ранее.

Как говорится в материале, озвученном Global Change Biology, прямые удары молнии ежегодно уничтожают около 320 млн деревьев. Помимо этого растения погибают от пожаров, возникших из-за удара молнии.

Это от 2,1% до 2,9% ежегодной утраты растительной биомассы ежегодно, отмечают ученые.

В то же время, разлагаясь, погибшие деревья выделяют 0,77–1,09 млрд тонн углекислого газа в год.

По данным исследователей, эти значения сопоставимы с выбросами при лесных пожарах, которые достигают 1,26 млрд тонн.