Ученые подсчитали, сколько деревьев ежегодно гибнет от удара молний

Немецкие ученые заявили, что ежегодно от удара молний погибает до 320 млн деревьев
Ученые создали методику, благодаря которой им удалось подсчитать, сколько деревьев ежегодно гибнет от удара молний.
В результате оказалось, что молнии наносят лесам гораздо больший вред, чем считалось ранее.
Как говорится в материале, озвученном Global Change Biology, прямые удары молнии ежегодно уничтожают около 320 млн деревьев. Помимо этого растения погибают от пожаров, возникших из-за удара молнии.
Это от 2,1% до 2,9% ежегодной утраты растительной биомассы ежегодно, отмечают ученые.
В то же время, разлагаясь, погибшие деревья выделяют 0,77–1,09 млрд тонн углекислого газа в год.
По данным исследователей, эти значения сопоставимы с выбросами при лесных пожарах, которые достигают 1,26 млрд тонн.