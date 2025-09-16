Ученый предупредил о помехах в телевещании из-за Солнца

Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт рассказал RT, что Солнце может создать помехи в телевещании.

«Дело в том, что в районе равноденствия спутник-ретранслятор, который находится на экваторе, раз в сутки оказывается почти на одной линии направления на Солнце. А Солнце — тоже радиоисточник, который посылает радиосигнал в это время из той же точки, что и спутник. Сигналы накладываются, то есть Солнце создаёт помехи», — объяснил явление учёный.

По его словам, с помехами уже давно научились бороться.

«Так что обычные потребители вряд ли что-либо заметят», — уверен он.

Помехи в телевещании по всей России ожидаются с 27 сентября до 20 октября, сообщает Российская телевизионная радиовещательная сеть.