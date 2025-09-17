Крупный астероид пройдет рядом с Землей

Один из самых крупных астероидов года пройдет 18 сентября на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли, заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Космическое тело сблизится с планетой около 10:00 по московскому времени. Средний размер астероида составляет 166 метров, длина – 290 метров. Его масса примерно в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита, рассказали ученые.

Кроме того, москвичи до конца сентября могут невооруженным глазом наблюдать Международную космическую станцию (МКС). Сезон вечерней видимости над столицей продлится до 28-го числа.

Как отметили в МФТИ, станция видна как очень яркая звезда, поскольку ее солнечные батареи хорошо отражают свет. МКС движется по орбите на высоте около 400 километров со скоростью примерно 28 тысяч километров в час.