Древнее египетских: найдены самые старые в мире мумии

Мумии, найденные в Юго-Восточной Азии, могут быть самыми древними в мире, поскольку, по словам ученых, их возраст составляет 12 000 лет. Ученые обнаружили, что тела, вероятно, подвергались воздействию тепла, и предположили, что они были высушены дымом на огне и мумифицированы.

Когда речь заходит о мумификации, на ум обычно приходят древние египтяне. Но археологи обнаружили свидетельства того, что цивилизации использовали технику мумификации для сохранения своих умерших тысячи лет назад. Ученые нашли в Юго-Восточной Азии то, что может быть старейшими из известных мумий в мире, причем некоторые из сохранившихся останков, как полагают, датируются 12 000 годами.

Исследователи обнаружили человеческие останки, которые были похоронены в скорченном положении с несколькими порезами и следами ожогов, в различных археологических памятниках по всему Китаю и Вьетнаму.

Другие останки были найдены на Филиппинах, в Лаосе, Таиланде, Малайзии и Индонезии, сообщает Sky News.

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые выяснили, что тела, вероятно, подвергались воздействию тепла, и предположили, что они были высушены дымом на костре и мумифицированы.

Исследователи проанализировали образцы человеческих костей из 95 археологических памятников эпохи неолита на юге Китая. Они зафиксировали положение захоронений в земле – преимущественно согнутые, плотно сжатые или сидящие на корточках, часто со следами плотного связывания. Они также изучили видимые следы ожогов и порезов на раскопанных костях.

"Мы представляем доказательства того, что трупы... коптили, чтобы вылечить и мумифицировать кожу вокруг их скелетов", - написали они.

Автор исследования Хирофуми Мацумура из Медицинского университета Саппоро в Японии отмечает, что эта практика "позволяет людям поддерживать физическую и духовную связь со своими предками, соединяя время и память".

В то время как мумификация может происходить естественным путем в местах, где условия могут остановить разложение, различные культуры также мумифицировали своих предков с помощью бальзамирования, чтобы почтить их память или отправить их души в загробную жизнь.

Египетские мумии являются самыми известными, но некоторые из древнейших известных мумий были приготовлены рыбаками чинчорро около 7000 лет назад на территории современных Перу и Чили, напоминает Sky News.

В наше время коренные общины Австралии и Папуа - Новой Гвинеи также проводят копчение, сушку и мумификацию своих умерших.

Рита Пейротео Стьерна, эксперт по эволюции человека из Университета Уппсалы в Швеции, которая не принимала участия в исследовании, опубликованном в понедельник, выразила некоторые сомнения по поводу этого исследования, заявив, что использованные методы датирования могли бы быть более надежными.

Она добавила, что пока не ясно, подвергались ли мумии постоянной копченой сушке в разных местах Юго-Восточной Азии, но в электронном письме Associated Press добавила, что находки являются "важным вкладом в изучение доисторических погребальных практик".