На Земле утром зафиксировали повторную магнитную бурю

Повторный всплеск геомагнитной активности произошел после ночного затишья на фоне экстремально высокой скорости солнечного ветра, превысившей 750 км/с, сообщили ученые ИКИ РАН.

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

На Земле утром в период с трех до шести часов по московскому времени зафиксирована повторная магнитная буря уровня G1, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Воздействие связано с крупной корональной дырой на Солнце, из-за которой геомагнитные возмущения продолжаются уже вторые сутки.

Сейчас магнитное поле планеты, по данным специалистов, находится в неустойчивом равновесии: наиболее сильные возмущения уровня G3, зафиксированные в начале события, больше не наблюдаются. В ближайшие двое-трое суток ожидаются лишь отдельные слабые и средние бури, поскольку Земля движется через возмущенную область космического пространства. Такие колебания в целом соответствуют первоначальному прогнозу астрономов.

Отмечается, что скорость солнечного ветра утром во вторник пересекла экстремально высокий порог в 750 километров в секунду, при этом его магнитное поле стало значительно слабее. Именно это снижение энергии объясняет слабую реакцию магнитного поля Земли – несмотря на рекордную скорость, давление на планету уменьшилось.

Специалисты предупреждают, что текущая стабильность ситуации довольно хрупкая.

«Первый же заметный рост магнитного поля почти наверняка выведет систему Земля-Ветер из равновесия с возвратом к бурям уровня 2 и 3», – поясняют в лаборатории солнечной астрономии.

Напомним, накануне на Земле началась самая мощная за последние три месяца магнитная буря.

