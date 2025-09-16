С места крушения корабля-побратима «Титаника» подняли первые артефакты

Дайверы извлекли первую партию предметов с корабля «Британник», затонувшего в 1916 году. Его называли побратимом «Титаника».

© Greek Ministry of Culture

«Британник» был одним из трех трансатлантических пассажирских лайнеров, построенных на верфи Harland and Wolff в Белфасте по заказу компании White Star Line. Во время Первой мировой войны он был реквизирован британским адмиралтейством и превращен в плавучий госпиталь. В ноябре 1916 года корабль, отплывая от греческого острова Кеа, подорвался на немецкой мине.

Судно затонуло менее чем за час. Но большого количества жертв удалось избежать: из 1065 человек, находившихся на борту, погибли 30, когда винты корабля зацепили две спасательные шлюпки.

В мае 2025 года историк-любитель, основатель Британского фонда Саймон Миллс организовал проект по обследованию затонувшего судна. Условия для работы дайверов на месте крушения оказались сложными из-за течений, глубины и плохой видимости. Тем не менее, они смогли поднять со дна несколько артефактов. Среди них: колокол судового наблюдательного пункта, сигнальный фонарь левого борта, керамическая плитка, которой отделали банное помещение, предметы оборудования и бинокль. Их доставили специалистам для дальнейшей консервации, сообщает The Guardian.

Известно, что «Титаник» затонул в 1912 году после столкновения с айсбергом. Третий корабль «Олимпик» выходил в море с 1911 – 1935 годах. Он единственный из «близнецов» проработал много лет и мирно «вышел на пенсию», был списан на берег и разобран на металлолом.

Ранее стало известно, что среди обломков «Титаника нашли ожерелье из черного стекла. Его удалось реконструировать. Личность владельца установить не удалось предположительно, им был кто-то из погибших пассажиров.