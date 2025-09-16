Для iPhone и Mac вышло обновление со стеклянным дизайном

Apple официально выпустила iOS 26 — одно из самых масштабных обновлений для iPhone за последние годы. Об этом говорится на сайте компании.

© Газета.Ru

Новая операционная система доступна для установки на все модели, начиная с iPhone 11 и iPhone SE второго поколения. Одновременно компания распространила iPadOS 26 для планшетов с расширенными возможностями многозадачности.

Среди ключевых изменений в iOS 26 — обновленный дизайн «Жидкое Стекло» (Liquid Glass), унифицированный с интерфейсом visionOS и ставший единым для экосистемы Apple. Пользователи получили переработанный экран блокировки с расширенными возможностями кастомизации, обновленные иконки приложений и анимации интерфейса. Существенные доработки коснулись стандартных сервисов — «Камера», «Фото», Safari и «Телефон».

Система также интегрировала функцию перевода в реальном времени, которая теперь работает во всех приложениях, включая «Сообщения» и FaceTime. Для групповых чатов появились индикаторы набора текста, опросы и возможность задавать индивидуальные фоновые изображения. Кроме того, в экосистеме появился новый центр для игр — приложение Games, призванное объединить игровые сервисы и функции Apple.

Помимо iOS 26 и iPadOS 26, компания также выпустила macOS Tahoe 26 для компьютеров Mac, watchOS 26 для смарт-часов Apple Watch и visionOS 26 для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.