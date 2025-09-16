Россияне массово закупились новыми AirPods Pro 3

Спрос на новые аксессуары Apple в России побил рекорды. Об этом сообщили в М.Видео-Эльдорадо.

Абсолютным хитом стали AirPods Pro 3: предзаказы на них за первые пять дней после старта выросли в девять раз по сравнению с AirPods Pro 2, вышедшими два года назад.

Не менее впечатляющий рост показали смарт-часы — Apple Watch Series 11 и Watch Ultra 3 заказали почти в три раза чаще, чем предыдущие поколения. Лишь более доступные Apple Watch SE 3 сохранили показатели на уровне прошлогодних моделей. Наибольшее число заказов пришлось на Москву.

В компании отмечают, что каждый запуск новых устройств Apple вызывает повышенный интерес, но в этом году можно говорить о настоящем буме. Ожидается, что с началом розничных продаж спрос вырастет ещё сильнее.

Цены на новинки варьируются от 32 999 рублей за Apple Watch SE 3 до 105 999 рублей за Watch Ultra 3. AirPods Pro 3 предлагаются за 32 999 рублей.