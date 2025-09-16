Вильфанд оценил ситуацию с концентрацией озона в атмосфере

В озоновом слое «дыры» не образуются в буквальном смысле, наблюдается лишь уменьшение концентрации озона. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

При этом, по словам специалиста, ситуация постепенно улучшается. Вильфанд отметил, что общая тенденция к улучшению состояния озонового слоя очевидна, однако в отдельные годы ученые отмечают, что над некоторыми регионами «озоновые дыры» становятся более интенсивными.

Ранее сообщалось, что озоновые дыры над Арктикой успешно затягиваются. Концентрация озона в стратосфере над Северным полюсом вернулась к состоянию пятидесятилетней давности, подчеркивали специалисты НАСА.