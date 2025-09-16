Чем грозит планете осушение болот

На протяжении всей своей истории человечество боролось с болотами, но в 70-х годах XX века ситуация начала меняться. Как выяснилось, болота играют ключевую роль для поддержания биоразнообразия и климата Земли.

Болота встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды, и во всех природных зонах, занимая до 3% поверхности суши во всем мире и 12% территории России. Долгие годы с ними было принято бороться. Еще в Древнем Риме пытались осушить знаменитые Понтинские болота как «заражающие воздух». На Кавказе, в Африке, в Средней Азии, на юге Европы и в США болота и заболоченные водоемы в разные эпохи считались рассадниками малярии.

С развитием технологий болотистые территории начали окультуривать для нужд сельского хозяйства и промышленности. В Российской империи первые масштабные работы в этом направлении начались в 70-е годы XIX века. В СССР мелиорация болот проводилась трижды. Сначала в 1920-е годы в рамках плана ГОЭЛРО, затем в 1960-70-е для расширения сельскохозяйственных земель, а потом еще через 10 лет для добычи торфяного топлива для электростанций.

Теперь же отношение к болотам стало меняться в противоположную сторону. По данным новейших европейских исследований, сохранение заболоченных территорий играет важную роль в борьбе с изменением климата. Спасение земель, долгие века считавшихся бесполезными и даже опасными для человека, становится ключевой задачей экологов.

Топи, болота и глобальное потепление

Залежи торфа на болотах — это естественный источник углерода. Но при достаточном уровне влажности он никак не реагирует с окружающей средой. При засухе или искусственном осушении территории ситуация меняется. Углерод окисляется и попадает в атмосферу. Это не только создает парниковый эффект, но и может привести к пожарам.

Многие, наверное, помнят, как летом 2010 года в окрестностях Москвы полыхали лесные пожары, вызванные аномально жаркой погодой. Дым от горевших торфяников заполонил город. Резко выросла смертность, отменялись и переносились массовые мероприятия и рейсы самолетов. Такое случалось в Подмосковье и раньше. Первый большой пожар на торфяниках в регионе случился в 1972 году в Шатуре. С тех пор торфяные пожары на юго-востоке Московской области случаются почти каждое лето.

Но болота горят не только в Подмосковье. Из-за деятельности человека в Европе пересохло 40% болот: такова печальная статистика исследования, опубликованного в журнале Nature. Но проблема не только в пожарах и выбросах CO2. Высыхание болот приводит к гибели растений и животных, их населяющих.

В Беларуси из-за работ по мелиорации снизились урожаи в сельскохозяйственных регионах, обмелели реки и озера. В 2011 году белорусы выступили против осушения болот в заповедниках и заказниках.

«Топливу всегда можно найти альтернативу, а животным и растениям — никогда», — говорили жители Березинского района.

Петиция в защиту болот собрала более 20 тысяч голосов. Благодаря этой кампании, в 2016 году правительство отказалось от мелиорации в заповедниках.

В более теплых климатических зонах проблема осушения болот становится еще более острой. Например, осенью 2015 года лесные пожары в Индонезии привели к выбросам углекислого газа, превышающим промышленные выбросы в Европе. Причиной катастрофы стало освоение болот под плантации масличной пальмы. В начале 2020 года торфяники загорелись в разгар сезона засухи в Австралии, уничтожив миллионы гектаров леса и покрыв слоем пепла побережье Антарктиды.

Сейчас человечество наконец-то начинает ценить заболоченные территории как очаги биоразнообразия и важный природный ресурс. Более того, в последние годы все чаще ведутся работы по их сохранению и обводнению. Борьба с глобальным потеплением — общемировая задача, и без спасения болот решить ее не получится. Непересохшие болота служат естественными хранилищами углекислого газа, а значит, могут помочь замедлить процесс глобального потепления. Ведь «законсервированный» в болотах газ не способствует нагреванию атмосферы.

Вернуть воду в торфяники

Впервые о регулировании «болотного» вопроса на международном уровне задумались почти полвека назад. В 1971 году была принята Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, призванная защитить такие территории от уничтожения. Сейчас ее участниками являются уже 170 государств, включая Россию.

Последнее время пересохшие торфяники уже не представляют былой ценности для экономики. Это дает надежду на постепенное восстановление болот. По словам канадского эколога Майка Уоддингтона, для нужд сельского хозяйства в Канаде достаточно использовать только 10-15% болот. Остальные можно смело оставить в покое. Это верно и для многих других стран.

В России попытки создания систем по восстановлению болот предпринимались в 2000-е годы в Подмосковье, но сходили на нет с началом осенних дождей. О масштабных работах в этом направлении власти центрального региона всерьез задумались после пожаров 2010 года. Была принята федеральная программа по обводнению торфяников. Каналы, которые использовались для осушения в середине прошлого столетия, стали применяться с противоположной целью — возвращения влаги в болота. С 2011 по 2018 годы аналогичные работы были проведены в Тверской, Рязанской, Владимирской, Калужской, Псковской, Калининградской, Нижегородской областях и в Башкортостане. Это помогло предотвратить лесные пожары в Европейской части России.

Интересно, что важную роль в восстановлении российских болот сыграли немецкие эксперты. Благодаря Международной климатической инициативе, учрежденной правительством Германии для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, российскому правительству выделили техническую помощь в обводнении болот. Именно немцы разработали общепринятый теперь механизм обводнения. Для него используют канавы, по которым из водоемов раньше уходила влага. Сначала строятся перемычки, затем канавы перекрываются. Благодаря этому почва заново насыщается водой. Вместе российские и немецкие специалисты уже вернули в первозданное состояние почти 12000 гектаров торфяников в Тверской и Владимирской области.

Аналогичные работы ведутся повсеместно и в Европе — от Великобритании до Урала. В Англии и Шотландии, где еще 10 лет назад говорили об уничтожении 80% заболоченных местностей, восстанавливается не только болотная флора, но и фауна. Возвращаются водяные крысы и краснозобые гагары, вновь появились насекомые (стрекозы, журчалки, жуки-пилюльщики, кузнечики, муравьи).

Долгие годы «легкими планеты» считались леса. Но сейчас ученые сходятся во мнении, что сохранение болот важнее для экосистем, чем высадка деревьев. И если мы не можем полностью отказаться от нефти или прекратить авиаперелеты, то спасти 3% земли ради борьбы с глобальным потеплением человечеству вполне под силу.