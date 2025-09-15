В Китае нашли рекордно древние "высушенные" мумии возрастом в 12 тыс. лет

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международный коллектив антропологов обнаружил на территории Китая и нескольких стран Индокитая большое число человеческих останков возрастом в 4-12 тыс. лет, которые несли в себе химические следы мумификации под действием иссушающего жара огня или других источников тепловой энергии. Эти мумии были предположительно оставлены предками папуасов и аборигенов Австралии, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"С точки зрения анатомии тела и устройства черепа, оставившие эти мумии культуры принадлежали к той же ветви человечества, что и предки папуасов и аборигенов Австралии, которые предположительно покинули Африку и заселили Юго-Восточную Азию раньше, чем последующие волны мигрантов-фермеров. Если это действительно так, то данная форма мумификации могла появиться значительно раньше и при этом она была шире распространена, чем принято считать сегодня", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа зарубежных антропологов под руководством профессора Медицинского университета Саппоро (Япония) Хирофуми Мацумуры при изучении нескольких десятков человеческих останков, которые были найдены на территории одиннадцати неолитических стоянок, расположенных в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, на севере Вьетнама и в нескольких других регионах Индокитая.

Несмотря на большое географическое расстояние между данными стоянками, все эти люди были погребены схожим образом - они сидели на корточках и при этом их колени были часто сильно прижаты к телу и прикручены к нему веревками или какими-то другими материалами. При этом в части из этих погребений ученые обнаружили следы воздействия огня на кости и другие свидетельства того, что с останками производились какие-то манипуляции.

Для раскрытия их природы исследователи изучили эти кости при помощи инфракрасных спектроскопов и систем дифракционного рентгеновского анализа. Эти замеры показали, что около 85% изученных останков подвергалась термическому воздействию, которое при этом не было очень мощным, что исключает гибель этих людей от пожаров или возможность контакта их останков с открытым огнем. При этом ученые обнаружили химические следы дыма в этих останков, что говорит в пользу того, что соплеменники усопших особым образом мумифицировали их тела, высушивая их при помощи жара и дыма.

Этот процесс, как отмечают антропологи, схож с тем, как сейчас хоронят усопших народы дани, анга и пумо из горных регионов Новой Гвинеи. Также он во многом повторял то, как возникали естественным путем древнеиндейские мумии культуры чинчорро в сухом и горячем воздухе пустыни Атакама. Это говорит в пользу того, что традиции мумификации возникли значительно раньше и были распространены значительно шире, чем было принято в прошлом, подытожили исследователи.

О мумиях

Помимо древнеегипетских мумий, подготовленных жрецами-мастерами с помощью бальзамирующих составов, археологи регулярно находят и другие типы мумий, многие из которых возникают естественным путем в холодном и очень сухом климате. Ярким примером этого являются таримские мумии и мумии людей, которые периодически находят в пустыне Атакама и в других высокогорных регионах Чили и Аргентины. Каждая такая находка привлекает огромный интерес со стороны антропологов, историков и представителей естественных наук.