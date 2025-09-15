В Китае нашли рекордно древние "высушенные" мумии возрастом в 12 тыс. лет

Команда исследователей обнаружила украшение из частей тела жуков в кремационном захоронении вблизи деревни Домаслав, Польша. Захоронение принадлежало к одной из могил Лужицкой культуры (примерно от 850 до 400 гг. до н. э). Исследование опубликовано в журнале Antiquity.Гальштатская и лужицкая культуры (от 900 до 400 гг. до н. э) представляют собой культуры раннего железного века, которые развивались в Центральной Европе, происходя от культуры полей погребальных урн. Одной из отличительных особенностей этих культур была кремация мертвых и перенос их праха в погребальные урны, а затем и в могильники. Хотя ученые обнаружили около 800 могил с урнами на кладбище лужицкой культуры, помимо непосредственно кремированных останков, фрагментов древесного угля и редких случаев сохранившихся кусков ткани археологи не находили каких-либо других органических элементов в захоронениях.Команда археологов исследовала одно из таких захоронений. Ученые раскопали могилу № 543, в ней находились различные урны, в каждой из которых содержался прах одного человека. Исследователи открыли и изучили одну из таких урн, где, помимо останков человека, также обнаружили несколько вещей, которые были захоронены вместе с покойным.Археологи обнаружили в Урне № 1 останки ребенка возрастом около 9–10 лет, а также несколько костей овцы или козы. Помимо этого, в могиле лежали бронзовая фибула в форме арфы, тесьма, фрагменты бересты, пыльца одуванчика и 17 экзоскелетов насекомых. Экзоскелеты принадлежали долгоносику (Phyllobius viridicollis), при этом всего удалось обнаружить 12 полных экзоскелетов и 5 сохранившихся фрагментов этого вида жуков. На основании того, что этот вид жуков обычно появляется в мае и живет до конца июля, ученые сделали вывод о том, что ребенка похоронили поздней весной или ранним летом. Ученые подмечают, что органические части жуков смогли сохраниться благодаря особым условиям среды, а также наличию изделий из бронзы в захоронении, так как при своей коррозии они могут «законсервировать» органические вещества естественным образом.Исследование также показало, что жуки были намеренно включены в захоронение, так как у них не было голов, ног и брюшка, что говорит о том, что жуки были обработаны человеком. Некоторые из частей жуков также были найденными нанизанными на сохранившуюся в захоронении травинку, что делало их похожими на ожерелье. Хотя точная причина захоронения жуков неизвестна, использование насекомых в качестве украшений не является чем-то необычным. Например, гуцулы, проживающие на границе Украины и Румынии, делали ожерелья из роз, меди и останков десятков жуков. Считалось, что такие ожерелья приносят богатство молодым девушкам. Украшения с жуками пользовались популярностью даже в Британии в XIX веке.При всем этом ученым сложно сказать, служили ли жуки в погребении той же цели. Хотя они и могли быть частью ожерелья, которое затем было погребено вместе с владельцем, ученые считают, что украшение в виде подвешенного долгоносика могло быть специально создано для погребения. На такую мысль их подтолкнула хрупкость и недолговечность подобных украшений. При этом, несмотря на свою эфемерность, наличие таких артефактов может многое рассказать об использовании таких материалов в ремесле древних культур, а также о том, какие символические и орнаментальные цели носили подобные украшения в обществе.Автор: Владислав Михейкин.