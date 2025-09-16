Ученые смогли загрузить мозг животных в компьютер

Caenorhabditis elegans — крошечный червь, обитающий в почве и гниющей растительности. Он никогда не вырастает более чем 1 мм в длину. Исследователям удалось определить последовательность его генома и составить карту развития каждой из примерно 2000 его клеток. Другими словами, учёные смоделировали весь мозг животного на компьютере.

Модель мозга, которую эксперты составили на основе клеток червя Caenorhabditis elegans и загрузили в компьютер, имеет те же самые рефлексы, что и настоящий мозг. Её даже можно было бы обучить нескольким новым трюкам. Но есть несколько нюансов.

Симулированный мозг C. elegans был создан на базе не настоящего мозга животного, а на основе скопированных данных, собранных за годы экспериментов на тысячах червей. Возможности записать мысли или воспоминания одного отдельного существа и корректно загрузить их в компьютер у нас всё ещё нет.

Многие считают, что загрузка мозга в компьютер - неизбежное будущее человечества. Но прежде чем это произойдёт, нам придётся решить немало проблем.

Если наш разум состоит полностью из физических клеток и химических веществ в черепе и нервной системе и создаётся ими, то нужно будет каким-то образом считывать состояние мозга в мельчайших подробностях.

Далее придётся создать программную модель, которая воспроизводит поведение мозга с точностью до молекулярного или, возможно, атомного уровня.

Более десяти лет назад учёные провели идентификацию нейронов и их связей в тщательно подготовленном фрагменте мозга мыши. Для этого после тщательного окрашивания его нарезали на слои толщиной 70 нанометров, а компьютер реконструировал трёхмерную форму. Естественно, мышь не пережила этот эксперимент.

Даже если мы однажды сможем сканировать состояние каждой клетки, не разрушая её, оно должно проводиться мгновенно.

Хотя современные компьютеры обладают массой возможностей, даже самые оптимистичные футуристы предсказывают, что пройдет около ста лет, прежде чем мы сможем моделировать необходимые атомные уровни.

