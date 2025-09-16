Астрономы исследовали недавно обнаруженный странный радиокруг

Астрономы из Рурского университета Бохума (Германия) провели радиоспектрополяриметрические наблюдения недавно обнаруженного странного радиокруга, обозначенного ORC J0356–4216, сообшает Phys.org. Результаты наблюдений, размещенные в препринте на arXiv, проливают дополнительный свет на природу этого объекта.

Так называемые odd radio circles (ORC) — таинственные гигантские кольца радиоволн — до сих пор остаются необъясненными. Они имеют четкую округлую форму и яркие края в радиодиапазоне, но не наблюдаются в видимом, инфракрасном или рентгеновском диапазонах. На сегодняшний день обнаружено лишь несколько подобных объектов, поэтому их природа мало изучена.

ORC J0356–4216 был выявлен в октябре 2023 года радиотелескопом MeerKAT. Вскоре после открытия группа астрономов под руководством Сэма Тазио из Рурского университета Бохума провела радиоспектрополяриметрические наблюдения этого источника с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP и снова MeerKAT, чтобы исследовать его свойства и происхождение.

Исследование показало, что ORC J0356–4216 имеет симметричную структуру из двух концентрических колец диаметром примерно около 2,18 миллиона световых лет. Странный радиокруг находится при красном смещении z = 0,494 (примерно 5 млрд световвых лет от нас) в галактике WISEA J035609.67–421603.5.

Авторы рассматривают две наиболее правдоподобные гипотезы происхождения ORC J0356–4216. Во-первых, объект может быть реликтом прошлой активности черной дыры в ядре галактики. Во-вторых, он мог образоваться в результате крупномасштабной ударной волны, например, при взаимодействиях или слияниях групп галактик.