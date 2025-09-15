Руководитель НАСА сделал неожиданное заявление о положении агентства

Американское космическое агентство «сбилось с пути», несмотря на ряд его недавних достижений, признал в беседе с журналистами исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. Об этом пишет РИА Новости.

Глава агентства заметил, что у НАСА есть значимые достижения, в частности, были реализованы проекты, связанные с Марсом, удалось поставить рекорд в области самой продолжительной непрерывной работы человека на низкой околоземной орбите.

Вместе с тем, подчеркнул Даффи, пилотируемое освоение дальнего космоса уже десятилетиями стоит на месте.

Ранее сообщалось, что США столкнулись с серьезным вызовом в космической сфере: ученые и политики бьют тревогу из-за бюджетных ограничений и возможного прекращения финансирования таких знаковых миссий, как «Вояджер-1» и «Вояджер-2», передающих данные из межзвёздного пространства с 1970-х годов.

По словам экспертов, повторная активация радиоприёмников этих аппаратов после отключения из-за отсутствия финансирования невозможна. Это означает необратимую потерю данных о космических явлениях в режиме реального времени.